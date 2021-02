I Rolling Stones stanno approfittando della pausa per registrare album da solisti?

È bastata una foto pubblicata da Keith Richards su Twitter per mandare su di giri i fan dei Rolling Stones, a distanza di dieci mesi dall'uscita del singolo "Living in a ghost town" e a quattro dalla riedizione (con inediti) di "Goats head soup". "About last night! New music on the horizon!", "A proposito dell'altra sera! Nuova musica all'orizzonte", ha scritto Keef nel testo che accompagna la foto, che lo immortala seduto su un divanetto in studio di registrazione con la chitarra tra le braccia. Ma la nuova musica alla quale allude il chitarrista potrebbe riferirsi anche alla sua carriera solista, non necessariamente agli Stones.

About last night! New music on the horizon! pic.twitter.com/6XsOL6rknk — Keith Richards (@officialKeef) February 5, 2021

L'ultimo ultimo album di Richards, "Crosseyed heart", risale al 2015. La band di "(I can't get no) Satisfaction" è stata costretta dalla pandemia a prendersi una pausa, sospendendo la tournée che lo scorso anno avrebbe visto Mick Jagger e soci esibirsi nelle principali città degli Stati Uniti: "È dura, ragazzi, perché questa cosa sembra fatta apposta per tenerci separati, mentre l’unica cosa che noi Rolling Stones vogliamo è stare insieme", ha ammesso Keith Richards in una recente intervista concessa all'edizione britannica di "Classic Rock".

La stessa nella quale ha fatto sapere di combattere l'isolamento provando a scrivere nuove canzoni: "La chitarra la tengo di fianco alla mia poltrona, in salotto. ma tendo ad avere dei momenti, durante il giorno, nei quali improvvisamente la prendo in mano e qualcosa mi viene in mente. In pratica mi siedo e scrivo canzoni, o parti di esse, come piccoli frammenti".

In estate Mick Jagger ha fatto armi e bagagli e si è stabilito in Italia, con l'intenzione - tra le altre cose - di lavorare. Stavolta senza i suoi compagni di band. L'ultimo suo lavoro da solista, "Goddess in the doorway", è del 2001. E i concerti dei Rolling Stones sospesi a causa della pandemia non sono stati ancora riprogrammati...