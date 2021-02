Il GF Vip, Mia Martini e le dicerie: Aragozzini denuncia Alda D'Eusanio

"Sono stato calunniato ed offeso e questa mattina i miei legali hanno presentato denuncia querela ad Alda D'Eusanio che dovrà rispondere penalmente e civilmente delle sue dichiarazioni offensive, calunniose, false ed inventate": così Adriano Aragozzini risponde alle parole sulle dicerie che rovinarono la vita e la carriera di Mia Martini pronunciate da Alda D'Eusanio all'interno del reality di Canale 5 "Grande Fratello VIP". La giornalista e opinionista tv aveva accusato Aragozzini, giornalista e patron del Festival di Sanremo dal 1989 al 1993, di essere stato l'origine di quelle voci: "Mia Martini è stata distrutta da Aragozzini, era quello che organizzava il Festival. Lei è stata distrutta da questa cosa, una diceria vera e propria, è stata allontanata".

"Tutti in Italia sanno che io ho fatto resuscitare Mia Martini prendendola al Festival di Sanremo nel 1989 contro il parere di molti artisti ed anche di funzionari delle case discografiche. In 5 anni che ho organizzato il Festival (3 da patron assoluto e 2 da produttore esecutivo per conto della Rai), Mia ha partecipato 3 volte - scrive Aragozzini in una lettera al sito Dagospia - "inoltre ho avuto sempre con Lei un rapporto fantastico che Lei ha ricambiato in ogni intervista sui giornali ed in televisione parlando di me in modo meraviglioso. Inoltre l’ho portata al tour ‘’Sanremo in the world’’ a Tokyo, New York, Toronto, San Paolo del Brasile e Francoforte in Germania".

Dopo aver lanciato pesanti illazioni su Laura Pausini e il suo compagno Paolo Carta, Alda D'Eusanio è stata espulsa dal reality. La coppia ha reagito con un comunicato in cui ha informato di aver dato mandato all'avvocato Pier Luigi De Palma per fare causa "contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GF VIP".