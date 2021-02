Taylor Hawkins dei Foo Fighters a Noel Gallagher: "Vai a farti fottere"

Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters, riapre una disputa che si era aperta due anni fa e poi si era subito richiusa. Quella tra i Foo Fighters e gli Oasis. O meglio: tra la band capitanata da Dave Grohl e Noel Gallagher. E lo fa per mandare a quel paese - senza giri di parole - la mente della band simbolo del brit pop.

Nell'estate del 2019, dal palco di un loro concerto a Reading, Dave Grohl e soci lanciarono ai fan l'idea di una petizione per chiedere a Noel e Liam Gallagher di sotterrare l'ascia di guerra, fare la pace e rimettere così insieme gli Oasis: "Quante persone vogliono vedere gli Oasis fare un concerto?". La cosa, però, non piacque a Noel Gallagher.

"Vorrei far partire una petizione per far sciogliere i Foo Fighters", fu la risposta del più grande dei fratelli Gallagher. Tra Liam e Noel non mettere il dito, insomma. E rincarando la dose Noel, durante un suo concerto, si lasciò andare a veri e propri insulti rivolti a Dave Grohl: "Se il fottuto batterista dei Nirvana vuole che gli Oasis tornino insieme, può venire sul palco a succhiare il mio cazzo ogni volta che vuole".

Ora, a distanza di un anno e mezzo, dalla vicenda, il batterista della band americana - tornata sulle scene discografiche lo scorso venerdì con il nuovo album "Medicine at midnight" - riapre la contesa "a distanza". Commentando la faida in un'intervista concessa al quotidiano britannico "Metro", Taylor Hawkins ha detto:

"Vorrei che gli Oasis tornassero insieme. Sì, perché amo gli Oasis e adoro guardare le loro interviste. Ma Noel ha detto davvero delle cose brutte parlando di noi e voglio proteggere il mio amico Dave Grohl. Quindi in barba al politicamente corretto dico: 'Vaffanculo Noel'".

Come reagirà, stavolta, il Gallagher?