Miley Cyrus, show per il Superbowl con Billy Idol

E iniziata la domenica del Superbowl, che proseguirà nella nottata italiana con la finale tra i Tampa Bay Bucaneers e i Kansas City Chiefs, e con l'halftime show di The Weeknd. Ma la musica non si ferma qua: nel cosiddetto "pregame" si è esibita Miley Cyrus, con un concerto in diretta su TikTok, all'esterno del Raymond James Stadium. Più tardi è prevista la presenza di Eric Church e Jazmine Sullivan che interpreteranno l'inno nazionale mentrre H.E.R. canterà “America the Beautiful.”

Miley Cyrus ha messo in scena un concerto ricco di cover (dai Blondie ai Nine Inch Nails) e con un ospite speciale: Billy Idol. Con lui, la cantante ha cantato "Night Crawling" e "White Wedding": ecco il video

Ed ecco la scaletta completa dello show:

SETLIST

Act 1

Rehearsal (registrata)

Mickey - Cover di Toni Basil

Prisoner

Night Crawling (con Billy Idol)

White Wedding - Cover di Billy Idol (con Billy Idol)

Heart of Glass - Cover di Blondie

Head Like a Hole - Cover di Nine Inch Nails

High

Nothing Breaks Like a Heart - Cover di Mark Ronson

Jolene - Cover di Dolly Parton

Edge of Midnight



Act 2