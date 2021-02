Palermo, la cantante Piera Napoli trovata morta in casa.

Piera Napoli 32 anni, è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento a Palermo in a borgata Cruillas, in via Vanvitelli, a Palermo. La donna, una cantante neomelodica, sarebbe stata accoltellata. Il marito, Salvatore Baglione 37 anni, sarebbe nella caserma dei i carabinieri dove starebbe per essere interrogato

La donna era sposata e madre di 3 figli e sarebbe stato l’uomo a presentarsi in caserma, ma la la dinamica dei fatti non è chiara.