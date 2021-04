Vasco Rossi, la storia di "Incredibile romantica"

Incredibile romantica (musica e testo: Vasco Rossi)



Con "Incredibile romantica" Vasco continua ad approfondire la sua capacità di scrivere di e per le donne, quasi fosse un appuntamento fisso dei suoi dischi; in questo caso però non crea un personaggio specifico con tanto di nome proprio, bensì ne tratteggia solo i contorni. Forse è un esperimento per salire di tono nel bozzettismo sfruttando le potenzialità evocative della musica, molto diverse da quelle che lui ama: fumetti, cinema, telefilm.



In un bel lento cadenzato da un giro di chitarra elettrica, la nuova Silvia o Albachiara o Susanna del 1981 viene fotografata da lontano, però sempre con attenzione e con l’originale capacità di sintetizzarne l’anima in poche, azzeccate e coinvolgenti parole: “Inguaribile romantica, isterica, simpatica… Unica… Nevrotica ma non patetica… Unica!”. Il pezzo non sfonda più di tanto, però obiettivamente prende e soprattutto anticipa la riuscita di certi lenti ombrosi fra quotidianità e sentimenti del futuro Blasco del boom.

Nel progetto di Vasco del 2012 per la danza classica "L'altra metà del cielo", "Incredibile romantica" avrà un peso notevole, e in effetti il testo non è per nulla banale. Lo testimonia l’étoile Sabrina Brazzo: “Martha Clarke, coreografa e regista del lavoro, mi fece indossare le punte e io ballai tutto in punta senza mai scendere: la sensazione era giusta, una donna sollevata dalla realtà ma a filo col pavimento. Perché 'Incredibile romantica' è il momento più doloroso del percorso di Vasco nella donna, è la donna che comprende di essere rimasta sola e che non c’è nulla o nessuno che la consoli, non c’è passato o futuro ma solo un tempo interminabile e un dolore soffocante nel cuore della sua anima”.



