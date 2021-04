Vasco Rossi, la storia di "Voglio andare al mare"

Voglio andare al mare (musica e testo: Vasco Rossi)



Per forza Salvetti si irrita, quando scopre che il team del Blasco ha sostituito, sui 45 giri per i jukebox del Festivalbar, "Siamo solo noi" con questo pezzo. Basta confrontarli: da un lato la forza e la profondità di "Siamo solo noi"; dall’altro, la banalità lasciva di questo brano simpatico ma nulla più, col suo più buffo che provocatorio “Voglio andare al mare, vedere le donne bianche diventare nere, nude, le tette nude, le voglio toccare, voglio proprio esagerare, le tocco tutte quante!”.

Sicuramente, d’acchito, ai discografici "Voglio andare al mare" sembra il singolo più immediato per confermare la fama ribelle di Vasco senza rischiare troppo come accaduto con "Sensazioni forti", ammiccando al contempo al facile ascolto delle masse, sfruttando anche la tendenza sonora del momento.

"Voglio andare al mare" si lega però anche a ricordi d’infanzia, del tempo in cui per il piccolo Vasco l’estate era la stagione più bella dell’anno.



Nelle ristampe (ma non nell’originale) il brano viene anche ripreso per quasi un minuto a fine album; come accennato viene pubblicato come 45 giri con la dicitura “Festivalbar” in copertina, finendo poi nei jukebox (come si è visto, con il titolo del talloncino già stampato per la prevista "Siamo solo noi") e non alla rassegna, da cui Salvetti caccia Vasco. Il quale peraltro si vendica promuovendo un concerto a Verona poco prima della finale della kermesse estiva, dove registra il tutto esaurito e accresce così la sua fama di ribelle.



I testi sono tratti dal libro di Andrea Pedrinelli “Vasco Rossi, la storia dietro le canzoni”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di Vasco Rossi.