Vasco Rossi, la storia di "Siamo solo noi"

"Siamo solo noi" (musica e testo: Vasco Rossi)

"Siamo solo noi" consacra il Vasco che rappresenta e condivide malesseri, ribellioni e pulsioni di più d’una generazione di giovani. Il brano, che parte con un bel riff di chitarra e basso dovuto all’ispirazione di Golinelli (lo usava in tour con Gianna Nannini, nelle prove), è chiaramente ispirato a Enzo Jannacci, punto di riferimento tricolore del Blasco insieme a Fred Buscaglione. Per la precisione, "Siamo solo noi" usa la medesima tecnica di scrittura adoperata da Jannacci con Beppe Viola in "Quelli che…" del 1975: fa scorrere il testo su una sorta di blues jazzato, rendendolo quasi un recitativo.



Tuttavia, rispetto a "Quelli che…", il testo di "Siamo solo noi" possiede un fortissimo e decisivo intento di condivisione, che si tramuta in rivendicazione orgogliosa di un’esistenza alternativa, ribelle, all’epoca pure “spericolata”. Per Vasco "Siamo solo noi" non è mai stata una celebrazione determinata e cosciente degli ultimi o degli emarginati, bensì soprattutto una fiera affermazione della loro presenza nel mondo.



Nella prima strofa "Siamo solo noi" parte rimandando a "Fegato, fegato spappolato" (“Andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa”); poi rimanda a "Sensazioni forti" (“Non abbiamo vita regolare, non ci sappiamo limitare”) riecheggiando sarcasticamente le critiche di Nantas Salvalaggio a quel brano (“Non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare”).

Quindi accenna a denunce sociali fra le righe di una contenuta ironia (“Siamo solo noi che tra demonio e santità è lo stesso, quelli che non han voglia di far niente, rubano sempre” - "Tra demonio e santità" è il titolo dell'album pubblicato l'anno prima da Alberto Fortis), soprattutto rimarca l’orgoglio (“Quelli che ormai non credono più a niente e vi fregano sempre”), infine in un crescendo sintetizza la storia dell’autore fino a quel punto e le aspettative di un popolo che sembra sempre più pronto ad accoglierlo. Il finale – “Generazione di sconvolti che non han più santi né eroi, siamo solo noi!” – è un grido ben più profondo di quanto la sua provocazione faccia cogliere, come del resto Vasco avrà modo di dimostrare in futuro.



Il testo di "Siamo solo noi" è l’unico presente sulla busta del long playing, e subito il patron del Festivalbar Vittorio Salvetti ne intuisce le potenzialità e lo vorrebbe iscrivere all’importante rassegna estiva. Però alla fine il team di Vasco sceglie per i jukebox "Voglio andare al mare". Quando Salvetti lo scopre si irrita ed esclude il Blasco dalla gara, anche se paradossalmente nei talloncini dei jukebox, già stampati prima del cambio di rotta dell’artista, rimarrà il titolo "Siamo solo noi".



I testi sono tratti dal libro di Andrea Pedrinelli “Vasco Rossi, la storia dietro le canzoni”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di Vasco Rossi.