Musica e listini: il debutto di The Music Acquisition Corporation

La settimana appena conclusa ha fatto registrare il debutto al NYSE di una matricola che pare destinata a far parlare di sè. Si tratta di The Music Acquisition Corporation (anche TMAC, o TMAC.U come è indicata sul listino), che quindi entra di diritto nella nostra watchlist settimanale.

Al termine dell'IPO, il 3 febbraio 20 milioni di azioni di The Music Acquisition Corporation hanno cominciato a flottare, chiudendo il 5 febbraio con una quotazione intorno ai $ 10,5. Definita una blank check company, TMAC utilizza quell'assegno in bianco (blank check) per acquisire asset e aziende operative tra musica e tecnologia. E' guidata da Neil Jacobson, ex capo della Geffen Records da lui abbandonata a fine 2019 per fondare la sua azienda di management di produttori e autori Hallwood Media. Da lì il passo per creare la prima startup omologa di Hipgnosis (questa settimana piatta con l'azione che ha chiuso a 121 sterline), il passo è stato abbastanza breve.

E' stata una buona settimana per il segmento big tech: se di Amazon e Apple si registra il ritorno al colore verde dopo una pausa di riflessione, è stata addirittura strepitosa la performance di Alphabet - holding di Google e YouTube - che ha fatto + 10%: il titolo è oggi a $ 2.098, a un soffio dai massimi assoluti di ogni tempo (l’azienda vale attualmente 1,410 triliardi di dollari).

Qualcosa di analogo è accaduto nel comparto delle label, con Vivendi (casa madre di UMG) e Warner Music Group entrambe leggermente positive mentre Sony Corp., quotata al Nyse americano e casa madre di Sony Music, è stata protagonista di un piccolo boom con un +15%.

Nel segmento delle piattaforme di streaming musicale molto male Spotify, che dopo avere toccato $ 350 è scesa in due giorni di quasi 40 dollari; leggermente negativa anche la cinese Tencent Music.

Per quanto attiene al segmento live sia la tedesca CTS Eventim, quotata allo Xetra di Francoforte e casa madre di TicketOne (nonchè socia di maggioranza di diversi live promoter italiani), che l’americana Live Nation, in ascesa tra il 3 e 4%.

Decisamente notevole, infine, la performance delle aziende che operano nel campo dell’audio e video, con Avid e Sonos (entrambe quotate al NASDAQ americano) che mettono a segno rispettivamente + 20% e +15% circa.