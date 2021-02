Il primo tour acustico di Bruce Springsteen diventa un album dal vivo: la storia

Le pubblicazioni mensili di concerti dagli archivi di Bruce Springsteen sono diventate un luogo di riscoperta del suo repertorio e un appuntamento atteso e discusso, anche con toni accesi, dai fan sui forum. Escono il primo venerdì di ogni mese: quello di febbraio 2021 è uno show interessante per i fan italiani, la data a Nizza del tour di “The ghost of Tom Joad”, 18 maggio 1997. È il quarto concerto di questo tour ad essere pubblicato, ma è interessante perché è vi assistettero molti connazionali: la città della Costa Azzurra è appena al di là del confine della Liguria e meta storica di villeggiamento per il nord ovest del nostro paese. In quel periodo i biglietti per Springsteen erano praticamente impossibili da trovare in Italia.

Il tour del ’96-’97 fu il primo in acustico del Boss. Arrivò dopo quello con l’“altra band” del ’92-93: Springsteen aveva riunito temporaneamente la E Street Band nel ’95 per il “Greatest hits”, poi aveva deciso di proseguire in solitudine con “The ghost of Tom Joad”. La band storica sarebbe tornata in tour solo nel ’99.

Tra il ’96 e il ’97 Springsteen passò diverse volte dall’Italia, a partire dalla famosa e discussa partecipazione al Festival di Sanremo con Pippo Baudo. Le tre date nei teatri della primavera del '96 (Roma, Milano, Genova) generarono una richiesta impressionante di biglietti, con gente accampata fuori dai negozi la notte prima dell’apertura delle vendite. Springsteen così tornò un anno dopo, nel ’97, per due date a Firenze e Napoli, ma l’accesso alla data di Nizza si rivelò più facile, complice la capienza da 2500 posti del Palais De Congres, maggiore di quella dei teatri italiani.

Un amico mi procurò i biglietti: spesi volentieri 250 franchi, una bella cifra per il tempo. Avevo ancora nelle orecchie i bootleg dei concerti acustici a Los Angeles di qualche anno prima e pensai “Quando lo rivedo in acustico, da solo?”.

Lo avrei visto altre in quella veste due volte negli anni successivi, nel 2005 e nel 2018, ma ovviamente non potevo saperlo. Così tornai dai miei genitori in Piemonte, poi io e il mio amico salimmo in macchina, attraversammo il colle di Tenda e arrivammo all’Acropolis di Nizza, poco lontano da Place Massena, il centro commerciale della città.

Il concerto fu bello e straniante: in scaletta ben 9 canzoni dell’ultimo album, molte parti parlate con storie - ma i tempi di “Broadway” erano ancora lontani e non eravami abituati a quello che oggi va sotto il (terribile) nome di "storytelling" . Le riletture delle canzoni più note erano interessanti, soprattutto “Darkness on the edge of town” suonata con una 12 corde come “Murder incorporated”. Ogni sera c'era qualche sorpresa: a Nizza toccò una "You can look (But you better not touch)", dedicata a Elvis: era Costello, seduto in platea.

In scaletta mancavano classici come “Thunder road”: qualche giorno dopo a Napoli lo costrinsero a uscire sul balcone del teatro e a cantarla per la folla in strada. Mai molti italiani in sala si sentivano anche a Nizza, con Bruce che chiedeva silenzio mentre qualcuno gridava spesso tra una canzone e l’altra.

Risentire oggi questa registrazione - pressoché perfetta e cristallina - permette di rivalutare questi brani, soprattutto dopo che la dimensione intima e riflessiva di Springsteen è consolidata da altri album e tour, soprattutto dal “On Broadway”. Le canzoni di “Tom Joad”, più che figlie di “Nebraska” sembrano anticipare “Western stars” e in scaletta ci sono classici interessanti del primo periodo (“It's Hard To Be A Saint In The City”, “Growin' Up”) e rarità/inediti come “Brothers Under The Bridge” e “It’s the little things", mai incisa su disco.

Aspettiamo ancora che Springsteen si decida a pubblicare le registrazioni ufficiali di concerti storici come San Siro ’85 e San Siro 2003: per ora l’unico show italiano inserito in catalogo è Roma 2013. Ma questa pubblicazione è comunque una “Nice little suprise” per i fan italiani, e un bel concerto acustico a prescindere.