D'Eusanio espulsa dal GF per le sue illazioni su Pausini. Spunta un video su Mia Martini

Continua la bufera sul “Grande Fratello VIP” e sulla concorrente Alda D’Eusanio, con nuove ramificazioni in campo musicale. Come abbiamo riportato ieri, la D'Eusanio ha lanciato pesanti illazioni su Laura Pausini e il suo compagno Paolo Carta.

La coppia ha reagito con un comunicato in cui informava di avere dato mandato all’avvocato PierLuigi De Palma per fare causa "contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVIP".

La produzione, Mediaset, a sua volta ha reagito espellendo la D'Eusanio dal reality, diffondendo questa nota

Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio da “Grande Fratello Vip”. L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni.

Hanno fatto seguito le scuse della produzione, Endemol Shine Italy. Ma intanto è spuntato un nuovo video, diffuso da Dagospia, con nuove illazioni, questa volta verso Adriano Aragozzini, giornalista e patron del Festival di Sanremo dal 1989 al 1993.

La D'Eusanio lo accusa di essere stato l'origine delle dicerie che rovinarono una buona parte della vita e della carriera di Mia Martini che morì il12 maggio 1995, nel suo appartamento di Cardano al Campo, dove si era trasferita per stare vicino al padre.

Si sente la D'Eusanio dire nel video, prima che la regia stacchi:

Mia Martini è stata distrutta da Aragozzini, era quello che organizzava il festival lei è stata distrutta da questa cosa, una diceria vera e propria, è stata allontanata

Fu Adriano Aragozzini a riportare Mia Martini al Festival di Sanremo nel 1989, con "Almeno tu nell'universo", una delle sue canzoni più famose. Sarebbe tornata nel 1992 con "Gli uomini non cambiano" e nel 1996 le sarebbe stato intitolato il premio della critica, che aveva vinto diverse volte.