Marilyn Manson, arrivano nuove accuse

Non si fermano le rivelazoni e gli effetti a seguito alle accuse di abusi rivolte dall'attrice Evan Rachel Woods contro Marilyn Manson. Come riportato il musicista è stato scaricato sia dal suo manager storico che dalla dalla sua etichetta, nonché attaccato da colleghi come Wes Borland, Trent Reznor, e Phoebe Bridgers. Ma le accuse e i racconti continuano ad arrivare.

L'attore Corey Feldman ha scritto un lungo post su Instagram raccontando che Manson è stato ossessionato con lui, fin da quando era bambino, per due decenni: "Ha tentato di usarmi e di abusare di me, usandomi come il suo giocattolo, cercando di farmi fare di cocaina e di interrompere la mia sobrietà dopo 5 anni (...) Per fortuna non mi ha fatto del male fisico, ma fu solo l'inizio del mio incubo. Sono dalla parte di Evan e di tutti i sopravvissuti dei suoi abusi dementi"

Proprio Evan Rachel Woods è tornata con una lunga serie di storie su Instagram, raccontando nuovi dettagli e lanciando nuove accuse, a partire dal fatto che veniva definita "ebrea" in tono dispregiativo: