Sanremo 2021, confermata come ospite Ornella Vanoni

Intervistato da Marco Liorni a "ItaliaSì!", in collegamento da casa a Milano, Amadeus ha confermato la partecipazione di Ornella Vanoni in qualità di superospite alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

La cantante milanese, la quale ha dato alle stampe l’album “Unica” (leggi qui la nostra recensione) lo scorso 29 gennaio, tornerà sul palco del Teatro Ariston in qualità di ospite dopo aver preso parte parte alla kermesse sanremese lo scorso anno per affiancare Alberto Urso nell’esecuzione della cover di "La voce del silenzio” durante la serata dei duetti. Ornella Vanoni, la cui ultima partecipazione in gara a Sanremo risale al 2018 con il brano “Imparare ad amarsi” insieme a Bungaro e Pacifico, è stato ospite della manifestazione anche nel 2009 e nel 2019.

A margine della chiacchierata con Marco Liorni, oltre a confermare la presenza della voce di “Ti voglio”, Amadeus - che fino al mese scorso pareva pronto ad abbandonare l’incarico di conduttore e direttore artistico del Festival - ha fatto sapere: “Non ho mai voluto abbandonare Sanremo”. Ha aggiunto: “Fare il festival è un privilegio, mi hanno dipinto come 'nervoso', ma in realtà non lo sono mai stato”.

Lo scorso 4 febbraio il Comitato tecnico scientifico ha approvato il protocollo di sicurezza elaborato nei giorni precedenti dai funzionari Rai, dando il via libera al Festival di Sanremo 2021 - che si svolgerà dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston, con la platea per l'occasione vuota.

"Sono consapevole di quello che tutti stiamo passando: saremmo felici di fare Sanremo con la platea vuota ma di riuscire a portare ancora la gente al teatro e al cinema”, ha detto Amadeus durante il suo intervento di oggi - 6 febbraio - a "ItaliaSì!" in merito all’assenza del pubblico che quest’anno caratterizzerà la manifestazione. Ha poi detto: “Se chiudere l'Ariston può servire a riaprire teatri e cinema siamo felicissimi, perché vanno riaperti. Noi proviamo a fare il festival anche senza pubblico, il nostro entusiasmo è sapere che tante persone a casa ci seguono”.