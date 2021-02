Vasco Rossi festeggia l’anniversario di ‘Gli spari sopra’

Con un post pubblicato oggi su Instagram, Vasco Rossi ha celebrato i ventotto anni dalla pubblicazione del suo decimo album in studio, “Gli spari sopra”, originariamente uscito il 6 febbraio 1993.

Composto da 14 tracce, il successore di “Liberi liberi” include alcuni dei brani più famosi del cantautore emiliano come - tra gli altri - "Lo show", "Non appari mai", "Gabri", "Delusa", "Vivere" e "…Stupendo”, oltre alla canzone che ha dato il titolo all’album, "Gli spari sopra” - con il testo scritto dallo stesso cantautore emiliano e la musica, riarrangiata, ripresa dal brano “Celebrate” del gruppo irlandese An Emotional Fish.

Come ricordato da Vasco nel post su Instagram, nella realizzazione di “Gli spari sopra” il cantautore di Zocca - che ha prodotto il disco insieme allo scomparso Guido Elmi - è stato affiancato da diversi artisti ospiti come, tra gli altri, il compianto Pino Daniele, che ha registrato l’assolo di chitarra e i cori del brano "Hai ragione tu”, con la musica di Dave Stewart degli Eurythmics.

Nel festeggiare i ventotto anni dall’uscita del suo decimo album in studio, Vasco Rossi ha colto l'occasione per riportare nella didascalia del post condiviso su Instagram la spiegazione del titolo di “Gli spari sopra”. “Perché ‘Gli spari sopra’ e non ‘Gli spari contro’?”, si legge nel messaggio pubblicato dal cantante sui social. Ecco la motivazione: