Il cantante mascherato, la seconda puntata: ecco chi è stato eliminato

Ha preso il via lo scorso 29 gennaio la seconda edizione di “Il cantante mascherato”, programma dove personaggi noti dello spettacolo si sfidano cantando dietro maschere e costumi per mantenere l’anonimato. Dopo la prima puntata, ieri sera - 5 febbraio - è andato in onda su Rai1 il secondo appuntamento con lo show canoro condotto da Milly Carlucci.

La serata si è aperta con l’eliminazione di Alessandra Mussolini che, nascosta dietro al costume della “Pecorella”, ha perso al ballottaggio contro il “Baby Alieno”, al cui interno si nascondevano due nuovi concorrenti dopo il ritiro dei Ricchi e Poveri della settimana scorsa.

Dopo essersi salvato all’inizio della puntata, il “Baby Alieno” - dietro al quale ieri sera si nascondevano Gigi e Ross - è stato eliminato a seguito dello scontro finale contro la “Tigre azzurra”.

Durante la serata le esibizioni sono state valutate, oltre che dal pubblico a casa, tramite il voto social, dalla giuria composta da Patty Pravo, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo.

Dopo l’eliminazione della “Pecorella”, cioè Alessandra Mussolini, e quella di "Baby Alieno” - ovvero i Ricchi e Poveri e poi Gigi e Ross - rimangono in gara il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto.

Venerdì prossimo, sempre su Rai1, andrà in onda il terzo dei cinque appuntamenti con “Il cantante mascherato”.