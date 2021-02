Classifiche, tutte le novità della settimana del 5 febbraio: Michele Bravi in vetta

Con il suo nuovo album, “La geografia del buio” (leggi qui la nostra recensione) - che dal prossimo novembre il cantante umbro presenterà dal vivo in occasione di una serie di concerti in programma in diverse città d’Italia - Michele Bravi conquista la vetta della classifica degli album più venduti in Italia nel corso degli ultimi sette giorni.

Mentre in USA “Dangerous: The Double Album” di Morgan Wallen e “Driver License” di Olivia Rodrigo si riconfermano, rispettivamente, come l’album e il singolo più venduti, la chart dei dischi più venduti nel Regno Uniti vede debuttare alla prima prima posizione “Not Your Muse” di Celeste.

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2021, che vede debuttare al primo posto “La geografia del buio” di Michele Bravi, segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Unica” di Ornella Vanoni (3)

“Dare” di Mario Biondi (8)

“The Future Bites” di Steven Wilson (11)

“Collage” delle Orme (61)

“(What's The Story) Morning Glory?” degli Oasis (88)

“Orange County California” di Tedua (100)

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2021, che vede nuovamente al primo posto "La canzone nostra" di Mace, Blanco e Salmo, segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Belva” di Gazzelle (8)

“Incubo” degli Psicologi (40)

“L’urlo di Munch” di Emanuele Aloia (47)

“Volente o nolente” di Ligabue ed Elisa (89)

“Goosebumps” di HVME (92)

“Mama” di Gemitaiz e Nitro (93)

“Spigoli” di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme (94)

“Roses” di Saint Jhn (98)

“Non c’è più musica” di Mr. Rain feat. Birdy (99)

“Belva” di Gazzelle è il più alto nuovo ingresso, alla posizione numero otto

La classifica Radio Airplay, che vede ancora “Venere e Marte” di Takagi & Ketra con Frah Quintale e Marco Mengoni al primo posto, segnala come nuovi ingressi:

“Mal di gola” dei Kolors (23)

“Belva” di Gazzelle (48)

“Higher” dei Clean Bandit feat. Ian Dior (68)

“All You Ever Wanted” di Rag'N'Bone Man (69)

“You” di Benny Blanco, Marshmello & Vance Joy (71)

“L’urlo di Munch” di Emanuele Aloia (80)

Il più alto nuovo ingresso è, alla posizione numero 23, “Mal di gola” dei Kolors,

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede stabile al primo posto “Vittoria” di Casadilego, la vincitrice di X Factor 2020.

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede per la terza settimana consecutivo in vetta “Dangerous: The Double Album” di Morgan Wallen, segnala i nuovi ingressi di:

“Los Dioses” di Anuel AA & Ozuna (10)

“Unbothered” di Lil Skies (50)

“Kash Only” di BRS Kash (98)

“Final Destination” di SpotemGottem (194)

“Los Dioses” di Anuel AA & Ozuna è il più alto nuovo ingresso, al decimo posto.

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che riconferma “Driver License” di Olivia Rodrigo come brano più venduto, segnala i nuovi ingressi di:

"Skin” di Sabrina Carpenter (48)

"Lo Vas A Olvidar” di Billie Eilish e Rosalía (62)

"Opp Stoppa” di YBN Nahmir feat. 21 Savage (97)

"Antes” di Anuel AA & Ozuna (100)

“Skin” di Sabrina Carpenter, alla posizione numero quarantotto, è il più alto nuovo ingresso.

La UK Charts album della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio vede debuttare in prima posizione “Not Your Muse” di Celeste e segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Money Can’t Buy Happiness” di Fredo (2)

“Collapsed in Sunbeams” di Arlo Parks (3)

“The Future Bites” di Steven Wilson (4)

“Snakes & Ladders” di Chip (7)

“On All Fours” di Goat Girls (30)

La UK Charts singoli della settimana 29 gennaio al 4 febbraio, che vede al primo posto "Drivers license" di Olivia Rodrigo, segnala anche i nuovi ingressi di:

“Money Talks” di Fredo fest. Dave (3)

“Burner On Deck” di Fredo feat. Pop Smoke & Young Adz (18)

“Ready” di Fredo feat. Summer Walker (21)

“Dancing On Ice” di Yxng Bane, Nafe Smallz, M Huncho (45)

“Gravity” di Brent Faiyaz, Dj Dahi, Tyler (60)

“Ride For Me” di B Young (62)

“Grown Flex” di Chip feat. Bugzy Malone (63)

“Higher” dei Clean Bandit feat. Ian Dior (66)

“All You Ever Wanted” di Rag'N'Bone Man (80)

“Afraid” di James Hype feat. Harlee (87)

“Little Bit Of Love” Tom Grennan (92)

“Badnis” di M1llionz (94)

“Money Talks” di Fredo fest. Dave, alla terza posizione, è il più alto nuovo ingresso.