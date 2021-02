Covid, live e creatività: il Teatro Verticale

Come concepire una venue al chiuso che garantisca l’accesso di migliaia di spettatori nel rispetto del distanziamento sociale? Una risposta al quesito arriva da una nuova società fondata in epoca pandemica da professionisti del settore della produzione teatrale: si chiama Vertical Theatre Group ed ha recentemente presentato il Vertical Theatre.

Il nuovo modello di struttura è disegnato su moduli verticali e prevede di ospitare 2.400 spettatori a eventi dal vivo con distanziamento sociale di default. Il concetto applicato è quello delle bolle separate e sicure, capaci di ospitare porzioni ristrette di pubblico in tempi di applicazione di norme anti-covid, ma di funzionare con totale libertà non appena le restrizioni fossero abolite.

Il Vertical Theatre Group è nato nel Regno Unito per iniziativa di Robert Delamere (fondatore del Digital Theatre), Jake Berry (direttore di produzione), Holly Gilliam (produttore di documentary), Katy Lipson (produttrice teatrale), Ric Lipson e Paul Preston (soci della Stufish Entertainment Architects). L’obiettivo è di sdoganare il Vertical Theatre come struttura ideale per tour musicali e teatrali e replicarlo in molteplici venue intorno al mondo.

E’ previsto – in modo analogo a quanto visto con l’idea per gli hotel di Showpass – che gli spettatori siano accolti in “bolle sociali” di ampiezza capace di ospitare da 4 a 12 persone, ciascuna sistemata in balconi con visuale perfetta sul palco centrale sistemato in basso e al centro della struttura. Il passaggio dell’aria è garantito lateralmente, mentre è previsto un tetto che ripari dalle intemperie. A seconda delle regole in vigore, la capacità del Teatro Verticale oscilla tra le 1200 e le 2400 presenze.

Il debutto? E’ previsto nel 2021.