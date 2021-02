Covid, live e creatività: i concerti dal balcone di Showpass

Showpass, società canadese con sede a Calgary, tempo addietro ha lanciato nel proprio paese un format battezzato “Hotels Live”. La sua fonte di ispirazione, manco a dirlo, è stata la pandemia con le relative norme di distanziamento ociale.

Da giugno il format – che le consente di organizzare spettacoli dal vivo intorno alle piscine degli alberghi – ha regostrato il sold out con 30 eventi, un risultato che ha spinto l’azienda a rilanciare con una serie di concerti dal balcone, una declinazione del format originale che debutterà il 5 e 6 marzo prossimi con due eventi al Ritz Carlton on Amelia Island in Florida.

Insieme al promoter Rush Concerts, con protagonista la band MercyMe (gruppo etichettato come appartenente al genere contemporary Christian), presenterà una mini-serie intitolata ‘The MercyMe Show’tel – Music with a view’ all’insegno di un concetto di ospitalità e instrattenimeno che gli organizzatori chiamano con il neologismo di ‘staycation’: un modello di presenza ai concerti dal vivo compatibile con le norme anti-covid, con gli spettatori sistemati sui balconi delle proprie stanze d’albergo, con un bagno proprio, servizio in camera e check-in e check-out in modalità contactless.

Showpass – che ha rimarcato come decine di migliaia di spettatori abbiano assistito ai suoi concerti in hotel senza che fosse registrato un singolo caso di Covid-19 – ha annunciato la partnership con 4 catene alberghiere che hanno dispnibilità complessiva superiore alle 4000 stanze. I concerti dal balcone saranno venduti a partire da $ 1.100, secondo una formula che prevede una stanza in grado di ospitare da 2 a 4 persone per la notte e l’opzione di aggiungere altri 2 ospiti solo sul balcone per il concerto.