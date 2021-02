Hipgnosis: altri 75 milioni di sterline, e Mercuriadis sciorina i numeri

"Il 2020 è stato un anno di trasformazioni per Hipgnosis. In una delle situazioni economiche più difficili delle nostre vite, abbiamo raccolto più capitale di qualsiasi altro fondo di investimento quotato, battendo l'indice FTSE 250 del 21,5% e pagando un dividendo di 5 pence ad azione, il che ci pone al numero 35 tra le società distributrici di dividendi all'interno del FTSE 250".



"In poco più di di due anni dall'IPO abbiamo generato per i nostri azionisti un ritorno sul NAV (Net Asset Value, ndr) del 37.9% , pari al 40.4% in più del FTSE 250 nello stesso periodo".