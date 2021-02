Marilyn Manson scaricato anche dal suo storico manager dopo le accuse di abusi

A seguito delle accuse di abusi rivolte dall'attrice Evan Rachel Woods contro Marilyn Manson, successivamente denunciato anche da altre donne e scaricato pure dall'etichetta per la quale ha pubblicato i suoi ultimi due album ("Heaven upside down” del 2017 e "We are chaos”, del 2020), anche lo storico manager del cantante statunitense ha preso le distanze da Brian Warner - questo il nome all’anagrafe dell’artista.

Stando a quanto riportato dall’edizione statunitense di Rolling Stone, che cita "una fonte vicina alla questione”, il manager Tony Ciulla, a fianco di Marilyn Manson sin dai tempi del disco "Antichrist Superstar” del 1996, avrebbe deciso di recidere i legami con il musicista a seguito delle accuse emerse contro di lui nei giorni appena passati. La rivista americana, però, ha osservato che Ciulla si è rifiutato di commentare la faccenda.

La notizia arriva dopo una serie di dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da diverse personalità che, in un modo o nell’altro, hanno avuto a che fare con Marilyn Manson in passato. Tra coloro che sono intervenuti sul caso si sono espressi - tra gli altri - Wes Borland, Trent Reznor, Dita Von Teese e Phoebe Bridgers Il chitarrista dei Limp Bizkit, per esempio, membro della band di Manson per meno di un anno nel 2008, ha dichiarato che “ogni singola cosa che la gente ha detto di lui è fottutamente vera”.

La nota ballerina di burlesque, invece, che è stata legata in matrimonio con Brian Warner dal 2005 a 2007, attraverso un post pubblicato sui social ha fatto sapere che “i dettagli resi pubblici non corrispondono alla mia esperienza personale, durante i sette anni di relazione con lui”. .

Anche Sharon Osbourne ha espresso un proprio commento sul caso che ha per protagonista il cantante statunitense. Come riportato dal New Musical Express, durante una puntata dello show televisivo The Talk la moglie di Ozzy Osbourne ha raccontato di conoscere l’artista da 25 anni e ha spiegato: “Ho lavorato con lui per molti, molti anni. Ma, ovviamente, non so cosa succede nella sua camera da letto, e nemmeno voglio saperlo”. La consorte dell’ex Black Sabbath ha aggiunto: “Non so nulla delle sue preferenze sessuali o del modo in cui tratta le donne. So come tratta una donna anziana, cioè io, ed è sempre stato rispettoso”.