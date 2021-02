Michele Bravi annuncia il tour legato all’album ‘La geografia del buio’

Dopo aver dato alle stampe il suo nuovo album, "La geografia del buio”, uscito lo scorso 29 gennaio, Michele Bravi ha annunciato il tour legato alla sua più recente prova sulla lunga distanza.

“Annunciare un tour nella parentesi più incerta del nostro mondo è un modo per cercare di ricostruire la normalità nel buio che stiamo attraversando”, ha fatto sapere il cantante umbro lanciato da "X Factor” che dal prossimo novembre porterà la sua musica in diverse città d’Italia e presenterà dal vivo le canzoni del suo ultimo disco. Ha aggiunto: “C’è bisogno di spettacoli e sarà un onore potermi esibire per chi avrà voglia di sostenere la musica”.

Il prossimo 9 novembre, con il concerto in programma a Parma, Michele Bravi darà il via al suo tour che, in programma fino all’11 dicembre 2021, farà tappa successivamente tappa a Milano, Venaria Reale (TO), Padova, Firenze, Bologna, Roma, Pozzuoli (NA) e Modugno (BA).

I biglietti per gli spettacoli saranno in vendita a partire dalle ore 11 di lunedì 8 febbraio presso tutte le rivendite autorizzate.

Ecco il calendario di “La geografia del buio tour”:

Martedì 9 novembre 2021 || Parma @ Campus Industry Music

Domenica 14 novembre 2021 || Milano @ Fabrique

Giovedì 18 novembre 2021 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Domenica 21 novembre 2021 || Padova @ Hall

Mercoledì 24 novembre 2021 || Firenze @ Viper Theatre

Sabato 27 novembre 2021 || Bologna @ Locomotiv Club

Sabato 4 dicembre 2021 || Roma @ Teatro Centrale

Martedì 7 dicembre 2021 || Pozzuoli (NA) @ Duel Beat

Sabato 11 dicembre 2021 || Modugno (BA) @ Demodè