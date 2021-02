Concerti, i Negramaro annunciano il “Contatto tour 2021”: date e biglietti

Giuliano Sangiorgi e soci hanno annunciato il “Contatto tour 2021”, tournée che vedrà i Negramaro tornare a suonare dal vivo in occasione di una serie di show in programma a ottobre e novembre.

La band porterà la sua musica in 15 città d’Italia e presenterà dal vivo il suo ultimo album, “Contatto”, uscito lo scorso 13 novembre. Prima di dare il via al tour, in partenza il 7 ottobre da Rimini, Sangiorgi e compagni saranno protagonisti di un live che sarà trasmesso in diretta streaming il prossimo 19 marzo. L’evento, che andrà in scena a “La Lanterna Rome” e sarà trasmesso sulla piattaforma LIVENow, si intitola “Primo Contatto”.

I biglietti per le date del tour e per lo spettacolo in streaming, oltre a un “bundle” comprensivo di entrambi i biglietti, saranno disponibili dalle ore 11 del prossimo 9 febbraio su TicketOne e presso i punti vendita abituali.

Ecco il calendario del “Contatto tour 2021”:

Ottobre 2021

7 · Rimini, RDS Stadium (data zero)

9 · Torino, Pala Alpitour

12+13 · Roma, Palazzo dello Sport

18 · Eboli, Palasele

23 · Reggio Calabria, PalaCalafiore

26 · Napoli, Palapartenope

29+30 · Milano, Mediolanum Forum

Novembre 2021

5 · Padova, Kioene Arena

9 · Bologna, Unipol Arena

12 · Ancona, PalaPrometeo Estra

13 · Perugia, PalaBarton

16 · Firenze, Nelson Mandela Forum

20 · Mantova, Grana Padano Arena & Theatre

23 · Conegliano, Zoppas Arena

26 + 27 · Bari, Palaflorio