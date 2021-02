Turntable.fm pronto al ritorno

Turntable.fm, la piattaforma digitale che univa le funzionalità di un social network a quelle di un servizio di streaming musicale, si sta preparando al rilancio: il servizio, inaugurato nel 2011 ma chiuso appena due anni dopo, nel dicembre del 2013, sarà riattivato in versione beta a partire dal prossimo mese di aprile a esclusivo appannaggio dei dispositivi mobili.

A curare l’operazione sarà Joseph Perla, insieme a Billy Chasen, Seth Goldstein, Yang Yang e Summer Bedard uno dei fondatori di Turntable.fm, che immagina il rilancio della piattaforma come a “un social network incentrato sulla musica progettato per la scoperta della musica, la creazione di comunità e DJ emergenti per divertirsi, promuovere nuovi prodotti e condividere esperienze live. Un luogo progettato come un club virtuale con musica, e con un sistema di pagamento a punti che premierà i DJ che suonano canzoni popolari, incoraggiando gli utenti a far ballare i loro avatar virtuali”.

Più che il capitale iniziale - Perla ha già raccolto più di 100mila dollari con una campagna di crowdfunding per mettere insieme il team che lo accompagnerà nell’impresa - uno scoglio potrebbe essere rappresentato dai contratti di licenza per l’utilizzo dei contenuti musicali. Allo scopo i responsabili del rilancio hanno fatto sapere che “Turntable coinvolgerà direttamente anche l'industria musicale per sviluppare una formula rivoluzionaria accompagnata a un modello di business che risulti vantaggioso sia per gli artisti che per gli appassionati”.