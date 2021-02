Tour e Covid, Todd Rundgren sperimenta i concerti online geo-limitati

Come coniugare la facilità di fruizione dei concerti in streaming alla suggestione degli spettacoli dal vivo tradizionali, per definizione unici e irripetibili? A porsi questa domanda, tra gli altri, è stato Todd Rundgren: il veterano rocker americano, come molti altri colleghi, aveva in programma un tour in diverse città degli Stati Uniti, che però è stato cancellato a causa delle restrizioni imposte dalle autorità alla luce dell’emergenza sanitaria d Covid-19.

Invece di “recuperare” con uno o più spettacoli in diretta Web accessibili ovunque, per non perdere il fascino delle tradizionali dinamiche on the road l’artista, in collaborazione con la società di live streaming NoCap, ha elaborato una tournée virtuale - battezzata “Clearly Human” - che lo vedrà esibirsi per 25 volte a beneficio delle città che avrebbero dovuto ospitare le date in presenza. La particolarità rispetto al live streaming convenzionale è che i singoli concerti, tutti ripresi in diretta tutti a Chicago, saranno disponibili solo nelle città presenti nel calendario e nelle relative aree limitrofe grazie ai protocolli di geolocalizzazione digitali.

I live prenderanno il via alle 20 ora locale: il set che ospiterà le performance di Rundgren e della sua band saranno personalizzati di volta in volta con “poster, cimeli di squadre sportive e piatti tipici” propri della zona alla quale sarà destinato ogni singolo show. L’operazione comprende anche meet and greet virtuali con i fan, con collegamenti audio / video con le venue che avrebbero dovuto ospitare i concerti.

L’impegno dimostrato dall’artista e dal suo staff nel fornire un’esperienza la più vicina possibile a quelle pre-Covid pare sia molto apprezzata dai fan: secondo il co-fondatore di NoCap Cisco Adler le vendite di biglietti per il tour “geolocalizzato” starebbero veleggiando in prossimità delle 50mila unità.