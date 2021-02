Dopo essersi assicurata il catalogo dei Collective Soul e - pochi giorni prima - quello di Billy Duffy, chitarrista e co-autore, insieme a Ian Astbury, dei Cult, Round Hill ha messo a segno un altro colpo di alto profilo: la società di edizioni newyorchese ha fatto sapere di aver acquisito i cataloghi di Robert Del Naja e Grant Marshall, i due principali autori dei Massive Attack.

L’accordo, i cui termini finanziari non sono stati resi noti, ha visto Round Hill assicurarsi i diritti dei cinque album pubblicati dalla band tra il 1991 e il 2010, “Blue Lines”, “Protection” del 1994, “Mezzanine” del 1998, “110th Window” del 2003 e “Helidoland”.

“Poter lavorare con il loro incredibile catalogo è fantastico”, ha fatto sapere, in una nota, il ceo e fondatore della società Josh Gruss: “La musica dei Massive Attack è senza tempo e la loro importanza come autori è immensa”.

“I Massive Attack sono autentici pionieri, ammirati sia dai loro coetanei che, più in generale, da tutti gli appassionati”, gli ha fatto eco l’ad di Round Hill Robin Godfrey-Cass: “Il lavoro della band, a cui Robert e Grant hanno contribuito in modo determinante negli ultimi tre decenni, è sorprendente, e siamo orgogliosi che abbiano scelto noi per curare la loro eredità”.