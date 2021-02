Angelica, il nuovo album: "C'è un assolo di chitarra: rarità, oggi"

"Avevo voglia di psichedelia. In salsa pop. Ho unito Mac DeMarco e Tame Impala alle cose che piacciono a me. La musica degli Anni '60, ad esempio. Mi piace come suona, questo disco: rispetto ai miei precedenti lavori ci sono più errori, più imperfezioni. È un album sincero, non troppo costruito": Angelica Schiatti, per gli amici semplicemente Angelica, torna con "Storie di un appuntamento", in uscita oggi.

L'album, che arriva a distanza di due anni dal precedente "Quando finisce la festa", contiene otto pezzi le cui lavorazioni hanno visto la cantautrice monzese, ex frontwoman della band indie rock dei Santa Margaret (ne faceva parte anche Stefano Verderi, il chitarrista de Le Vibrazioni), ricercare suoni sporchi. Il basso di “Karma” è un Rickenbacker del ‘72 mezzo rotto. Molte voci sono poi rimaste nella loro prima versione di prova, alimentando quella sensazione di spontaneità che pervade tutto il disco, libero da imposizioni e vincoli: "Ora spazio alla mia attitudine post-rock. In 'De Niro' c'è pure un assolo di chitarra: rarità, nei dischi italiani di questi tempi. Nel disco precedente il mood era più remissivo, nonostante ci fossero musicisti come Adriano Viterbini. Stavolta volevo un disco più storto".

"Storie di un appuntamento" è stato anticipato dai singoli "C'est fantastique", "Il momento giusto" e "L'ultimo bicchiere", che Angelica suona piano e voce per Rockol nel video che trovate qui sotto:

Di seguito, copertina e tracklist di "Storie di un appuntamento".

"Peggio di un vampiro"

"Il momento giusto"

"Karma"

"L'ultimo bicchiere"

"De Niro"

"C'est fantastique"

"Strip club"

"Comodini"