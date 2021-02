Avete già ascoltato il nuovo singolo di Alice Cooper?

Alice Cooper compie gli anni (le candeline sulla torta sono 73) e per l'occasione si regala - e regala ai suoi fan - un nuovo singolo. Si intitola "Social debris" e lo si può scaricare gratuitamente per le prossime 24 ore sul suo sito ufficiale. Il brano, accompagnato anche da un videoclip, è la prima anticipazione del nuovo album della rockstar, "Detroit stories". A detta dello stesso cantante - sarà un omaggio alle sue radici.

Alice Cooper racconta il disco, che arriverà nei negozi e sulle piattaforme il prossimo 26 febbraio, tra meno di un mese, con queste parole:

"Detroit è stata la culla dell'hard rock arrabbiato. Dopo che non riuscì a trovare posto in nessun luogo degli Stati Uniti, Detroit fu il luogo che ospitò l'hard rock rappresentato da Alice Cooper e i nostri folli spettacoli. Era un paradiso per gli emarginati".

E sul singolo fa sapere:

"La canzone è stata scritta dalla formazione originale degli Alice Cooper. All'epoca non ci riconoscevamo in niente, perché facevamo cose che le altre band non facevano. Non ci riconoscevamo nella scena folk, non ci riconoscevamo nel metal. Eravamo semplicemente degli outsiders. Eravamo dei reietti, chiusi nel nostro piccolo mondo. Questa canzone parla di noi. Suona come se arrivasse direttamente dal 1971".