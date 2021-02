Gene Simmons: il rock è morto, ma il suo conto in banca no

Se il rock è morto, come Gene Simmons ha più volte ribadito negli ultimi tempi, il conto in banca del bassista dei Kiss se la passa tutt'altro che male. Il 71enne musicista ha un patrimonio stimato 400 milioni di dollari: deve la sua fortuna - tra le altre cose - a investimenti e proprietà. Ad arricchire ulteriormente i guadagni di Simmons è stata negli scorsi giorni la vendita di una villa a Los Angeles: acquistata dal bassista della band di "I was made for lovin' you" nel 2013 per 1,45 milioni di dollari (1,20 milioni di euro), la proprietà è stata rivenduta da Simmons per 2 milioni di dollari.

L'immobile si trova nel quartiere di Lauren Canyon, sulle colline di Hollywood, che negli Anni '60 fu la tana della Controcultura: lì presero casa - tra gli altri - Frank Zappa e Jim Morrison dei Doors. La villa comprende quattro camere da letto e due bagni: dalle finestre è possibile osservare a 360 gradi lo skyline di Los Angeles.

Quando Gene Simmons acquistò la proprietà, nel 2013, la trovò in condizioni in parte scadenti. Investì alcuni soldi nei lavori di ristrutturazione, rifacendo i bagni e le cucine. A distanza di otto anni dall'acquisto, ora il bassista ha deciso di trasferirsi con la sua famiglia - è sposato dal 2011 con l'attrice, modella e produttrice cinematografica Shannon Tweed e dalla loro unione sono nati Nick e Sophie Simmons, rispettivamente 32 e 28 anni - a Washington.

Oltre a vendere la villa di Lauren Canyon, Gene Simmons ha deciso di mettere in vendita anche quella di Beverly Hills, oltre 1.400 metri quadri: l'acquistò nel 1984 per appena 1,35 milioni di dollari, ora - secondo le stime - ne vale 22. La casa ha ospitato le riprese delle puntate del reality show "Gene Simmons Family Jewels".