Florence Welch festeggia i suoi sette anni da sobria

La 34enne leader dei Florence and the Machine Florence Welch ha festeggiato il raggiungimento dei sette anni da quando ha ritrovato la sobrietà pubblicando un messaggio sul proprio canale Instagram.

Questo il contenuto del suo messaggio: “Oggi sono sobria da 7 anni. Invio il mio affetto e sostegno a tutti quelli che stanno lottando. Se vi sentite incerti per problemi di disfunzione erettile, droghe o alcol, vi capisco perfettamente. Il desiderio di dissociarsi è molto forte. Ma per favore non arrendetevi. Avremo bisogno di te dall'altra parte."

La Welch ha iniziato il suo cammino da sobria nel 2014, in precedenza aveva rivelato come l'alcol fosse stata una "parte enorme" della sua identità. Nel 2018 dichiarò al magazine Rolling Stone: "La musica e l'alcol sono una specie dei miei primi due amori. Quando mi sono fermata, avevo la sensazione che stessi abbandonando un fantasma della storia del rock, semplicemente non ce la facevo più. È stato monumentale. La domanda non era, 'Voglio stare in salute e ho bisogno di un cambio di ritmo'. Era più come, "Sto per morire. Devo smetterla.'"

Parlando con ES Magazine nel 2019, la Welch ha evidenziato le differenze tra i suoi tour prima e dopo aver smesso di bere. "La maggior parte delle cose nella mia vita sono migliorate esponenzialmente da quando non bevo, ma è solo essere sobri nei grandi tour. In realtà sono le persone ai concerti che mi salvano."

Florence ha aggiunto che ora trova difficile l'inizio dei tour e che si sente come "sotto shock" nella prima settimana di una serie di concerti. "Sono davvero fuori di testa e mi chiedo quanto sia sostenibile come stile di vita. Non riesco a dormire e chiamo il mio manager e dico, 'Non posso farlo. Questo è l'ultimo'. Poi, alla fine, ci lavoro su. È quasi come un ciclo di dipendenza: la prima settimana è come, 'Oh mio Dio, no, questo è terrificante'. Poi, alla fine, sei tipo, 'Non vedo l'ora di tornare a suonare'".

L'ultima pubblicazione di Florence and the Machine è stato il singolo "Light Of Love" uscito nell'aprile del 2020 in pieno lockdown. Il brani in origine doveva essere incluso nell'album "High As Hope" (leggi qui la recensione) pubblicato nell'estate 2018. Tutto il ricavato della canzone è stato destinato ai lavoratori del servizio sanitario britannico impegnati in prima linea durante la pandemia da Coronavirus.