Sanremo 2021, le scuse di Fedez a Francesca Michielin

Fedez rompe il lungo silenzio nel quale si era rintanato dopo l'incidente social della scorsa settimana, quando sul suo account Instagram ufficiale è comparso un frammento della canzone in gara a Sanremo 2021 cantata in coppia con alla stessa cantautrice, "Chiamami per nome". E lo fa postando una storia nella quale si presenta alla porta di casa della cantautrice con un mazzo di fiori (e in sottofondo "Xdono" di Tiziano Ferro). La risposta sarcastica della Michielin: "L'ultima foto prima di confiscarti il telefono".

Dopo le polemiche, la Rai e Amadeus hanno confermato la partecipazione della coppia al Festival di Sanremo: "L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell'interpretazione nel video - postato e successivamente cancellato dall'artista - risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione", la motivazione dell'azienda.

Sul caso è intervenuto anche il Codacons, che dopo aver inviato una diffida alla Rai affinché escludesse il rapper, lo scorso lunedì ha diffuso una nota: "Il Codacons e l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi depositano questa mattina formale esposto contro la Rai alla Procura della Repubblica di Roma per il caso della mancata esclusione di Fedez dal Festival di Sanremo".