Il concerto italiano dei Faith No More previsto originariamente per il 6 luglio 2020 nell'ambito del Milano Summer Festival non potrà essere recuperato ed è stato definitivamente cancellato.

Le richieste di rimborso del biglietto dello spettacolo della band statunitense dovranno essere presentate entro e non oltre il 5 marzo 2021 rivolgendosi ai propri punti vendita.

Per i rimborsi on-line contattare il servizio clienti. Cliccate qui se avete effettuato il vostro acquisto sul circuito Ticketone, oppure cliccate qui se avete effettuato l’acquisto sulla piattaforma Ticketmaster.