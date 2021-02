TikTok, dal 19 febbraio blocco degli under 13 in Italia

A partire dal prossimo 19 febbraio TikTok cancellerà dalla propria piattaforma in Italia tutti i profili collegati a utenti di età inferiore ai tredici anni: il servizio sviluppato da ByteDance ha accolto la richiesta inoltrata dal Garante della Privacy dopo la tragedia verificatasi a Palermo alla fine dello scorso gennaio, quando una bambina di 10 anni perse la vita accettando una challenge lanciata sul popolare social.

Tutti i frequentatori della piattaforma saranno costretti a reinserire l’età prima di accedere al proprio profilo: per evitare dichiarazioni fraudolente - riferisce l’agenzia ANSA - il colosso cinese valuterà l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per verificare l’età degli utenti. Per garantire la privacy degli iscritti TikTok agirà in collaborazione con le autorità competenti irlandesi, paesi dove la società ha stabilito il proprio quartier generale europeo. “La sicurezza delle persone che fanno parte della community TikTok è la nostra priorità assoluta”, ha dichiarato Alexandra Evans, Head of Child Safety di TikTok Europa: “Quando si parla di proteggere i nostri utenti, specialmente quelli più giovani, non esiste un traguardo finale e, di conseguenza, il nostro lavoro in questo ambito non si fermerà”.

Da oggi, giovedì 4 febbraio, la società avvierà una campagna di sensibilizzazione multipiattaforma rivolta ai genitori: contemporaneamente, il Garante della Privacy italiano farà debuttare un’iniziativa di informazione in collaborazione con Telefono Azzurro.