Soundcloud debutta nel mondo del gaming con Player One

Soundcloud, la piattaforma di streaming musicale svedese con quartier generale a Berlino, ha debuttato nel mondo del gaming lanciando Player One, un torneo di videogame online che si appoggerà a Fortnite, il titolo online sviluppato da Epic Games. A tenere a battesimo l’iniziativa è stata Rico Nasty, la rapper americana divenuta celebre a partire dal 2018 grazie ai singoli "Smack a Bitch" e "Poppin".

Player One debutterà il prossimo 18 febbraio (alle ore 5 del 19, ora italiana) con una diretta su Twitch, il servizio di Amazon abituale ritrovo della comunità di gamer internazionali: tra uno scontro e l’altro Rico Nasty terrà un live set virtuale.

“Siamo sempre alla ricerca di modi per aiutare la nostra comunità a scoprire, condividere e far crescere le relazioni in tempo reale, ed è diventato più importante che mai - a causa delle limitazioni imposte della pandemia - creare delle connessioni attraverso iniziative come concerti ed eventi”, ha commentato Erika Leone, responsabile del marketing di Soundcloud: "Tra i nostri creatori e i nostri utenti moltissimi condividono una vera passione per il gaming: stiamo debuttando nello spazio dei videogame per chiamarli a raccolta, impegnandoci in modo innovativo per stabilire una relazione tra artisti emergenti e nuovi fan”.