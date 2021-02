Wolfgang Van Halen: ecco l'anteprima di una nuova canzone, dal suo primo album solista

Dopo aver debuttato come solista con la canzone “Distance”, uscita lo scorso 16 novembre e dedicata a suo padre Eddie Van Halen, scomparso il 6 ottobre 2020, Wolfgang Van Halen è pronto per pubblicare un altro brano sotto il nome Mammoth WVH.

Oggi, 3 febbraio, il 29enne musicista statunitense ha pubblicato sui social una clip, della durata di 18 secondi, con l’anteprima di una nuova canzone che - come si legge dalla didascalia del post condiviso su Twitter - vedrà la luce a breve. Il titolo del pezzo, “You're to blame”, viene rivelato nel filmato che, oltre a proporre un assaggio del singolo, presenta quella che potrebbe essere la tracklist del primo album solista di Wolfgang. Solo i titoli di due delle 14 canzoni in scaletta, però, vengono svelati (“Distance” e “You're to blame”).

A margine della chiacchierata con Rockol dello scorso novembre, il figlio del compianto chitarrista e cofondatore dei Van Halen - che nel 2016 è stato arruolato come bassista dalla band di “Jump”, in sostituzione di Michael Anthony - parlando della sua prima prova sulla lunga distanza aveva detto: “Il prossimo anno uscirà un album e in esso ci sarà qualcosa per tutti. Penso che se sei un fan della musica rock, potrai godere di molti aspetti del disco perché sarà basato molto sul rock. Tuttavia, in termini di sonorità, ce ne sarà per tutti i gusti perché toccherà diversi generi”.

Wolfgang Van Halen, oltre a raccontare di aver suonato tutti gli strumenti utilizzati durante le registrazioni del suo disco, aveva spiegato di aver iniziato a lavorare sulla suo primo disco diversi anni fa e che suo padre Eddie “aveva ascoltato tutto il materiale ed era veramente orgoglioso”.

Il prossimo 11 febbraio il 29enne artista statunitense sarà ospite dello show televisivo “Jimmy Kimmel Live” e presenterà il suo progetto Mammoth WVH - il cui nome è stato scelto in onore del chitarrista dei Van Halen scomparso il 6 ottobre 2020 - insieme alla band formata da Frank Sidoris, Ronnie Ficarro al basso e Garrett Whitlock alla batteria.