Joe Strummer, in arrivo una raccolta con inediti per celebrare la sua carriera

La carriera del frontman dei Clash Joe Strummer, scomparso all’età di 50 anni il 22 dicembre 2002, verrà celebrata con una nuova raccolta in uscita il prossimo 26 marzo per la Dark Horse Records.

La compilation, che si intitolerà “Assembly”, includerà 16 tracce, tra cui alcuni dei brani più significativi tratti dal repertorio solista del compianto artista britannico e canzoni realizzate da Strummer con i Mescaleros, come - per esempio - “Coma girl”, “Johnny Appleseed” e “Yalla yalla”. Il disco, inoltre, presenterà una cover di “Redemption song” di Bob Marley incisa dal cantante della band di "Rock the Casbah” e il pezzo “Love Kills”, dalla colonna sonora per il film “Sid & Nancy” di Alex Cox.

In “Assembly” - che sarà disponibile in formato CD, vinile e sulle principali piattaforme digitali - saranno contenute anche le registrazioni audio mai pubblicate prima di “I fought the law” e “Rudie can’t fail” dei Clash, che Joe Strummer ha eseguito dal vivo il 24 novembre 2001 alla Brixton Academy di Londra. Il disco ospiterà, inoltre, una versione acustica realizzata da Strummer di “Junco partner”, brano tratto da “Sandinista!”, quarto album in studio dato alle stampe dalla formazione di “London calling” nel 1980.

Ecco la tracklist della raccolta "Assembly", che sarà accompagnata dalle note di copertina firmate da Jakob Dylan, fan di lunga data di Strummer:

Coma Girl

Johnny Appleseed

I Fought the Law (Live at Brixton Academy, London, 24 November 2001) *

Tony Adams

Sleepwalk

Love Kills

Get Down Moses

X-Ray Style

Mondo Bongo

Rudie Can’t Fail (Live at Brixton Academy, London, 24 November 2001) *



At the Border, Guy

Long Shadow

Forbidden City

Yalla Yalla

Redemption Song

Junco Partner (Acoustic) *

*tracce inedite