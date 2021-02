Golden Globes 2021: tra i candidati Laura Pausini, Trent Reznor e Atticus Ross

Sono state annunciate oggi, 3 febbraio, le nomination dell’edizione 2021 dei Golden Globes. Nelle categorie musicali della 78esima edizione dei premi assegnati dall’Hollywood Foreign Press Association troviamo - tra gli altri - nella sezione “miglior canzone originale”, Laura Pausini insieme a Diane Warren e Niccolò Agliardi con il brano "Io sì (Seen)”.

La canzone, tratta dalla colonna sonora del film "La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren (che non ha ricevuto alcuna candidatura ai Golden Globes, mentre la pellicola è in nomination come "miglior film in lingua straniera”), è il frutto della collaborazione tra la 46enne voce di "Strani amori", la cantautrice statunitense che ha composto il pezzo e Agliardi, che insieme alla Pausini ha scritto il testo della versione in italiano, scelta per accompagnare tutte le edizioni del lungometraggio.

In lizza nella categoria “miglior canzone originale” ci sono anche "Fight for you” di H.E.R. dal film “Judas and the Black Messiah”, "Hear My Voice" di Celeste da “Il processo ai Chicago 7”, "Speak now" di Leslie Odom Jr. da “One night in Miami” e “Tigress & tweed" di Andra Day da “The United States vs. Billie Holiday”.

Trent Reznor e Atticus Ross, invece, hanno ricevuto due nomination nella categoria “miglior colonna sonora originale”: una, condivisa con Jon Batiste, grazie alle musiche del film Pixar “Soul” e l’altra per il commento sonoro del lungometraggio di David Fincher, “Mank”. In lizza nella stessa categoria dei due membri dei Nine Inch Nails ci sono anche Alexandre Desplat per la musica di “The Midnight Sky”, film diretto e interpretato da George Clooney, Ludwig Goransson per la colonna sonora di “Tenet” di Christopher Nolan e James Newton Howard per il commento sonoro di “Notizie dal mondo” di Paul Greengrass.

Nelle altre categorie dei premi, non prettamente legate al mondo della musica, troviamo il lungometraggio diretto e sceneggiato dalla cantautrice Sia, “Music”, nelle sezioni “miglior film commedia o musicale”, grazie al quale Kate Hudson è in nomination come “Miglior attrice in un film commedia o musicale”. Riz Ahmed, per la sua interpretazione nella pellicola di Darius Marder, “Sound of metal”, in cui interpreta un batterista che perde l’udito, è stato nominato nella categoria “miglior attore in un film drammatico”.

Quest’anno la cerimonia di assegnazione dei Golden Globes si terrà il 28 febbraio prossimo, al Beverly Hilton di Beverly Hills.