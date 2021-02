Concerti, The Weeknd: annunciata una data a Milano nel 2022

The Weeknd, che il prossimo 7 febbraio si esibirà all'halftime show del Super Bowl 2021, ha annunciato le date della sua nuova tournée, battezzata “After hours tour 2022”.

L’artista canadese, che darà il via al tour con il concerto in programma a Vancouver il 14 gennaio dell’anno venturo, porterà la sua musica anche in Italia. Abel Makkonen Tesfaye - questo il nome all’anagrafe del 30enne cantante, salito alla ribalta nel 2015 con la hit "Can't feel my face” - presenterà dal vivo i brani del suo più recente album, “After hours” del 2020, sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) l’1 novembre 2022.

I biglietti per la data italiana del tour di The Weeknd saranno in vendita a partire dalle ore 10 del prossimo 8 febbraio su TicketOne e presso gli altri punti vendita abituali.

Il 5 febbraio prossimo, a tre anni di distanza dalla precedente raccolta “The Weeknd in Japan”, il cantautore canadese - star del prossimo Super Bowl insieme a Miley Cyrus - pubblicherà un “greatest hits” intitolato “The highlights”. Il disco includerà alcuni dei brani più famosi della voce di "Blinding lights” come - tra gli altri - "Can't feel my face”, "I feel it coming", "Call out my name” e "In your eyes”.

Ecco la tracklist e la copertina di “The Highlights”:

Save Your Tears

Blinding Lights

In Your Eyes

Can’t Feel My Face

I Feel It Coming (feat. Daft Punk)

Starboy (feat. Daft Punk)

Pray For Me (feat. Kendrick Lamar)

Heartless

Often

The Hills



Call Out My Name

Die For You

Earned It (Fifty Shades Of Grey)

Love Me Harder (feat. Ariana Grande)

Acquainted

Wicked Games

The Morning

After Hours