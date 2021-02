Ascolta "Personal Jesus" dei Depeche Mode alla maniera dei Motorhead

Lo YouTuber croato Denis Pauna ha iniziato una serie di "esperimenti sonori" in cui famose canzoni vengono eseguite da artisti diversi da quelli che le hanno interpretate originariamente.

Il suo approccio è interrogarsi su "come sarebbe una canzone di X se a interpretarla fosse Y?".

Un esempio di risultato è la versione di "Personal Jesus" dei Depeche Mode come suonerebbe se a interpretarla fosse Lemmy Kilmister dei Motorhead.



Sulla pagina YouTube di Denis Pauna si possono trovare altri esempi della sua creatività.

"Blackened" dei Metallica alla maniera dei Rammstein

"Come as you are" dei Nirvana alla maniera dei Type O Negative

"(Don't you) Forget about me" dei Simple Minds alla maniera dei Type O Negative

Altri "esperimenti" qui.