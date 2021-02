Questa bambina ha inciso un disco ancor prima di nascere

Si chiama Luca Yupanqui, ed è (pur non essendo ancora venuta al mondo) la figlia di Elizabeth Hart, bassista degli Psychic Ills, e di Ivan Diaz Mathé, collaboratore di Lee "Scratch" Perry.

E' stato il papà a creare le "canzoni" del suo album, impiegando una tecnologia MIDI biosonica che ha trasformato in suoni i movimenti intrauterini del feto. L'apparecchiatura MIDI è stata applicata al ventre della mamma, registrando le vibrazioni generate dai movimenti di Luca Yupanqui e trasmettendole ai sintetizzatori di Mathé.

Hart e Mathé hanno poi editato e mixato il risultati di molte sessioni di registrazione, ognuna della durata di cinque ore, cercando di "rispettare" l'autonomia musicale di Luca Yupanqui.

Ne è risultato l'album "Sounds of the unborn", che uscirà in aprile su etichetta Sacred Bones, anche in vinile colorato.

Qui sotto potete ascoltare uno dei brani del disco, che sarà anche il primo singolo, e si intitola “V4.3 pt. 2”.