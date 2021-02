Billie Eilish, il secondo trailer del documentario su di lei

"Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” è il titolo del documentario che racconta la storia dell'arrivo al successo della giovane artista statunitense. Un mese fa è stato diffuso il primo trailer, da oggi è disponibile il secondo

Diretto dal regista R.J. Cutler, il documentario racconta vita pubblica e privata di Billie, e la realizzazione dell'album "When we all fall asleep, where do we go?"; vi prendono parte, oltre a Billie Eilish, anche il fratello Finneas O’Connell, la madre Maggie Baird e il padre Patrick O’Connell.



Billie Eilish, che sta lavorando al suo secondo album, ha da poco pubblicato il singolo "Lo vas a olividar", cantato con Rosalìa.