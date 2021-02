Il 2020 non sarà ricordato da tutti come annus horribilis, almeno per quanto riguarda i bilanci: nell’anno del Covid che - secondo lo studio Rebuilding Europe - ha visto il comparto musicale del Vecchio Continente perdere il 76% del proprio volume d’affari bruciando 18 miliardi di euro, Warner ha fatto segnare nell’ultimo trimestre i ricavi più alti della propria storia.

Le entrate hanno fatto segnare un incremento del 6% su base annua, salendo a 1,34 miliardi di dollari, dei quali 1,16 portati in dote dalla musica registrata e 175 dalle edizioni: l’utile operativo si è assestato a quota 196 milioni, con un utile netto pari a 99 milioni.