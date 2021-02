"Food for love" un concerto virtuale a favore delle popolazioni del New Mexico

E' in corso di organizzazione un concerto benefico per raccogliere fondi a favore delle popolazioni del New Mexico. Sono già molti i nomi confermati dei partecipanti (qui l'elenco aggiornato); fra questi citiamo Charlie Sexton, Dave Grusin, David Byrne, Jackson Browne, Joe Ely, Lyle Lovett, Shawn Colvin, Steve Earle, The Chicks. Il concerto si terrà il 13 febbraio prossimo. Si potrà assistervi gratuitamente, e agli spettatori sarà chiesta una donazione volontaria a favore della New Mexico Association of Food Banks.