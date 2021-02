Spotify debutta in Corea del Sud (ma senza versione free)

Spotify è finalmente disponibile anche presso i pubblico sudcoreano: il popolare servizio di streaming musicale, contrariamente a quanto accaduto in altri mercati mondiali - compreso quello italiano - sarà attivo nel paese solo con i piani Premium Individual e Duo, eliminando la possibilità di iscriversi alla piattaforma gratuitamente grazie al supporto delle inserzioni pubblicitarie. Per il lancio la piattaforma fondata e diretta da Daniel Ek ha attivato una serie di promozioni che permetteranno di ascoltare musica senza pagare l’abbonamento per intervalli di tempo compresi tra la settimana e i tre mesi: le offerte resteranno attive solo in caso di iscrizione entro la fine del prossimo mese di giugno.

I responsabili della società hanno definito l’operazione come “un passo fondamentale” nel processo di espansione globale, e non a torto: secondo i dati IFPI riferiti al 2019, quello che fa capo a Seul è, per volume d’affari, il sesto mercato a livello mondiale. Il volano rappresentato dal fenomeno K-pop, che ormai da anni ha varcato i confini nazionali per dilagare a livello globale, ha portato il team di Spotify ad approntare diverse playlist tematiche dedicate alla scena locale come Korean Music Hot Now, FRESH! New Music Korea, Hot Hits Korea e Korean Music Rising.

“Vogliamo sempre essere dove ci sono ascoltatori e artisti, e la Corea è ricca di entrambi”, ha spiegato in una nota Alex Norström, Chief Freemium Business Officer di Spotify: “Questo lancio rappresenta per noi un'enorme opportunità non solo per promuovere la nostra mission di portare contenuti nuovi e di qualità a un maggior numero di spettatori, ma anche per aiutare gli artisti coreani locali ad attingere ai 320 milioni di ascoltatori di Spotify in tutto il mondo”.