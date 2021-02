"Batman: Death Metal": sette band metal in copertina. Guarda

In previsione del lancio internazionale della serie di fumetti DC del 2020, Batman: Death Metal, l’editore ha annunciato la collaborazione con sette delle più note band metal per la realizzazione di "Batman: Death Metal – Band Edition".

Ciascun numero proporrà una copertina dedicata a una band metal, un’introduzione della suddetta band e un’intervista esclusiva. La scaletta prevede:

Numero 1: Band: Megadeth

Disegnatore della copertina: Juanjo Guarnido

Numero 2: Band: Ghost

Disegnatore della copertina: Werther Dell’Edera

Numero 3: Band: Lacuna Coil

Disegnatore della copertina: Antonio Fuso

Numero 4: Band: Opeth

Disegnatore della copertina: Mathieu Lauffray

Numero 5: Band: Sepultura

Disegnatore della copertina: Rafael Albuquerque

Numero 6: Band: Dream Theater

Disegnatore della copertina: Santi Casas

Numero 7: Band: Ozzy Osbourne

Disegnatore della copertina: Marco Mastrazzo

La miniserie in 7 numeri "Batman: Death Metal" verrà pubblicata in 13 paesi nel corso del 2021, a partire da marzo.

In Italia "Batman: Death Metal" sarà disponibile ogni mese in edicola e fumetteria con la sua edizione normale. "Batman: Death Metal – Band Edition", invece, sarà acquistabile in fumetteria e online. Alla Band Edition si aggiunge un’ulteriore serie di copertine variant: un set metal che avrà come protagonista in ogni numero un personaggio del Multiverso DC immerso in un’ambientazione musicale. Anche questa “metal edition” sarà disponibile esclusivamente in fumetteria e online.