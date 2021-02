Negli studi Fonoprint un ciclo di incontri con le etichette indipendenti

"Come funziona un'etichetta indipendente" è il titolo di una serie di nove incontri che saranno ospitati negli studi bolognesi della Fonoprint, curati e condotti da Paola Cevenini e Pierfrancesco Pacoda. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming nei canali Fonoprint (iscrizioni qui) e sarà possibile fruirne in seguito sul canale YouTube di Fonoprint e sotto forma di podcast su www.radioemiliaromagna.it.



Ecco il calendario:



• 4 febbraio 2021

Tuk Music: Jazz e discografia indipendente con Paolo Fresu e Luca Devito



• 11 febbraio 2021

Woodworm: Suoni diversi dall’indipendenza a Sanremo con Marco Gallorini.



• 18 febbraio 2021

Irma Records: Elettronica e lounge da Bologna ai mercati internazionali con Umberto Damiani.



• 25 febbraio 2021

La Tempesta: Sperimentazione e rock, come si scelgono gli artisti con Enrico Molteni.



• 11 marzo 2021

Trident Music: Strategie di mercato tra discografia e live con Maurizio Salvadori, Attilio Perissinotti, Alessandro Ceccarelli.



• 18 marzo 2021

Garrincha Dischi: Cimini, Stato Sociale, Extraliscio, dallo scouting al mercato con Matteo Romagnoli.



• 25 marzo 2021

INRI: Differenziare il mercato. Da Levante alla nuova ‘”classica”? con Pietro Camonchia.



• 1 aprile 2021

42 Records: Underground e nuova canzone d’autore con Giacomo Fiorenza e Emiliano Colasanti.



• 8 aprile 2021

Totally Imported Il lavoro di un’etichetta indipendente sui nuovi talenti con Francesco Tenti.