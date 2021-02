Il 3 febbraio 1960 a soli 38 anni – era nato il 23 novembre 1921 - moriva a Roma a causa di un incidente stradale Ferdinando Buscaglione detto Fred. Una morte prematura in linea con il suo vissuto di artista. Accadde che all'alba, a bordo della sua Thunderbird color rosa – che lui chiamava con affetto 'criminalmente bella' - mentre stava rientrando in hotel dopo una notte trascorsa a suonare in un night di via Margutta. La sua scomparsa all'epoca suscitò molto clamore. Buscaglione era all'apice del successo, grazie a canzoni come quelle che potete ascoltare più sotto.

1956: Porfirio Villarosa (Buscaglione-Chiosso)

1957: Teresa non sparare (Buscaglione-Chiosso)

1958: Che bambola (Buscaglione-Chiosso)

1958: Buonasera signorina (De Rose-Perotti-Sigman)

1958: Boccuccia di rosa (Testa/Cichellero)

1959: Al chiar di luna (porto fortuna) (Testa/Rossi)

1959: Carina (Testa/Lojacono)

1959: Che notte! (Buscaglione-Chiosso)

1959: Guarda che luna (Malgoni-Pallesi)

1960: Eri piccola così (Buscaglione-Chiosso)

1960: Whisky facile (Buscaglione-Chiosso)

1960: Love in Portofino (Buscaglione-Chiosso)