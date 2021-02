ItsArt pronta a lanciare "ItsMusic"?

ITsART, la società della quale il Mibact ha ispirato la costituzione in forma di newco partecipata al 49% da Chili TV di Stefano Parisi e al 51% dalla Cassa Depositi e Prestiti e che è stata ribattezzata la "Netflix della cultura italiana", si appresterebbe alla sua prima operazione a carattere musicale.

Come riporta TV Zoom, il progetto consisterebbe nella creazione di una divisione ad hoc, ItsMusic, dedicata ai livestream. Ce ne sarebbe già in cantiere una decina, la cui realizzazione sarebbe prevista con cadenza mensile durante il 2021.

I partner di ItsArt nell'operazione sarebbero due società di primo piano nell'intrattenimento italiano, tra loro complementari: si tratta di Fenix Entertainment e di Friends & Partners.

Mentre la seconda, società partecipata dal gruppo tedesco CTS Eventim, è ben nota tra addetti ai lavori e appassionati di musica, trattandosi del promoter di eventi musicali dal vivo leader nel comparto degli artisti italiani (di qui, considerata la missione di ItsArt, si presume possa derivare il suo coinvolgimento), la seconda è posizionata nel settore TV-Cinema. Ne è presidente e figura di spicco, però, un esperto ex dirigente musicale, una vita trascorsa in discografia e nel management: Tino Silvestri.

Fenix è quotata in borsa nel segmento Aim Pro, è attiva nella produzione e distribuzione di contenuti cinematografici e televisivi su diverse piattaforme, ha di recente ottenuto un finanziamento dal Mibact per 350.000 euro per il film “I nostri fantasmi” ed ha sottoscritto un contratto di distribuzione con Chili per 7 film.

I primi nomi emersi intorno al progetto It's Music sono quelli di Salmo e Achille Lauro.