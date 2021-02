E' stato pubblicato il video del dietro le quinte della realizzazione della clip per la canzone "Realize" degli AC/DC. Il brano fa parte della tracklist del più recente album, il sedicesimo, della band australiana uscito lo scorso mese di novembre, "Power Up" (leggi qui la recensione).

Il video del secondo singolo degli AC/DC (dopo "Shot in the Dark") è stato girato in bianco e nero ed è diretto da Clemens Habicht e Josh Cheuse. La difficoltà per i registi è stata quella di montare il video avendo i cinque membri della band - Brian Johnson (voce), Phil Rudd (batteria), Cliff Williams (basso), Angus Young (chitarra) e Stevie Young (chitarra) – tutti dislocati in luoghi diversi. Per ovviare a questo inconveniente il filmato è stato montato come fosse un puzzle così da rendere la visione coesa. Il video di "Realize", pubblicato poco più di due settimane fa conta poco più di quattro milioni di visualizzazioni.