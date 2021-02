PRS, dopo le polemiche le licenze per i piccoli live streaming diventano gratuite

Le rimostranze delle associazioni di categoria Music Manager's Forum e Featured Artists Coalition relativamente alle licenze istituite da PRS for Music per gli spettacoli dal vivo in streaming con incasso inferiore alle 500 sterline hanno costretto la collecting britannica a una parziale marcia indietro: come spiegato dalla stessa agenzia di intermediazione in seguito alle proteste della filiera i costi della licenza per le due fasce di “small scale show” - 22,50 sterline più IVA per eventi il cui incasso sia inferiore alle 250 sterline, 45 sterline più IVA per incassi compresi tra le 251 e 500 sterline - sono stati cancellati. Per i piccoli eventi è stata appositamente creata una licenza gratuita che sarà disponibile fino al termine dell’emergenza sanitaria da Covid-19.