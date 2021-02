Robert Fripp e Toyah si mettono alla prova con "I Love Rock 'n' Roll". Video

Ormai da tempo la domenica i coniugi Fripp, ovvero il deus ex machina dei King Crimson Robert e la moglie Toyah Willcox, regalano una interpretazione sempre molto divertente di alcuni classici nel loro siparietto chiamato 'Sunday Lunch'. Questa volta Toyah non si limita a cantare ma anche lei imbraccia una chitarra per interpretare "I Love Rock 'n' Roll".

Il luogo delle loro performance è sempre il medesimo, una cucina. La canzone è un classico conosciuto da tutti. Robert Fripp è sempre elegante ed impeccabile con cravatta e gilet. Toyah, beh Toyah non porta il reggiseno, mai. Questi i principali ingredienti, oltre alla simpatia, che i due mettono in campo e che ne stanno decretando il buon successo.

Dopo "Enter Sandman" dei Metallica – ad oggi la loro clip più gradita dal pubblico a guardare il numero di visualizzazioni, oltre quattro milioni - "Rebel Yell" di Billy Idol e "Welcome to the Jungle" dei Guns N'Roses, la nuova proposta riguarda la cover di "I Love Rock' n 'Roll".

Il brano fu pubblicato, in origine, dalla band britannica degli Arrows nel 1975, ma a renderlo indimenticabile e a portarlo al successo fu la versione di Joan Jett & The Blackhearts nel 1982. Questo è tutto, non resta che dare appuntamento a fan e curiosi alla prossima domenica per un nuovo episodio di 'Sunday Lunch'. Buona settimana!